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04.02.2022 (10:15)

Специалисты российской авиабазы в Армении проводят более 50 операций при подготовке авиационной техники для полетов в горах

Специалисты инженерно-технической службы российской авиабазы в Армении проводят более 50 операций по подготовке каждого учебного вылета в сложных климатических условиях высокогорья.

При проведении регламентных работ военные специалисты авиабазы проверяют исправность и работоспособность систем, агрегатов, узлов и оборудования, осматривают топливные баки, двигатели, заменяют масла, смазки и специальные жидкости.

Особое внимание уделяется проверке технического состояния авиационной техники и её подготовка к безотказной работе в условиях высокогорья.

На объектах военного аэродрома обслуживается территория, закрепленная за воинской частью, выполняются инженерные работы, производится подготовка взлетно-посадочной полосы, проверяется аэродромное оборудование и аппаратура наземной стационарной и переносной связи.

После выполнения обслуживающих мероприятий, проводится аттестация выполненных работ на каждой единице авиационной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Южный военный округ
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