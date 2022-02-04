04.02.2022 (09:45)

Более 1000 часов практических занятий проведут с разведчиками ЮВО на полигоне Прудбой под Волгоградом

В рамках месячного полевого лагерного сбора с разведчиками мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, будет проведено более 1000 часов практических занятий. Сбор состоится на общевойсковом полигоне Прудбой под Волгоградом.

Практические занятия пройдут по основным предметам боевой подготовки: огневой, тактической, специальной, воздушно-десантной и др. Военнослужащие изучат и отработают ряд специфических задач, в частности, различные методы организации разведдозора, засады, проведения разведки боем и других способов ведения разведки.

Занятия будут проводиться в условиях, приближенных к боевым, подразделениям предстоит действовать в отрыве от главных сил в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные умения и навыки.

Лагерный сбор с военнослужащими разведподразделений мотострелкового соединения ЮВО начнется 7 февраля и продлится в течение месяца. По окончании полевых занятий личный состав получит возможность продемонстрировать полученные знания в рамках конкурса Армейских международных игр 2022 года «Отличники войсковой разведки», а также совместного российско-индийского учения «Индра-2022».

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