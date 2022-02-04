04.02.2022 (09:15)

В Новочеркасском гарнизоне ЮВО проводится ревакцинация военнослужащих и членов их семей от новой коронавирусной инфекции

Среди военнослужащих Новочеркасского гарнизона Южного военного округа (ЮВО), членов их семей, а также гражданского персонала продолжается процесс ревакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация проводится на базе филиала №2 окружного военного клинического госпиталя ЮВО 1602 в г. Новочеркасск.

Перед процедурой ревакцинации военнослужащие проходят медицинский осмотр у врача-терапевта и инфекциониста. Также проводится тестирование на наличие антител к COVID-19.

Вакцинация производится отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения вакцины в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

«Прививочные бригады составлены из профессионалов высокого уровня, прошедших специальную подготовку», – сообщил заведующий приёмным отделением Артём Саркисян.

В ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Около 170 тыс. человек ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции одним компонентом препарата «Спутник V», двумя – порядка 150 тыс.

До 1 марта 2022 г. планируется ревакцинировать около 39 тыс. человек.

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