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04.02.2022 (08:50)

В Подмосковье будущие военные повара и пекари ЗВО завершили вакцинацию от COVID-19

Свыше 400 будущих поваров и пекарей военной школы поваров Западного военного округа (ЗВО) завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции в Московской области.

Вакцинация проводилась на базе медицинского пункта соединения. Исключение составили военнослужащие, недавно перенесшие заболевание или имеющие медицинские противопоказания

Ревакцинация производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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