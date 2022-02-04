04.02.2022 (08:40)

«Фавориты» ЗВО отразили массированный авиационный удар условного противника в Воронежской области

Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПМ2 «Фаворит» Западного военного округа (ЗВО) отразили массированный ракетный удар условного противника в Воронежской области в рамках планового двустороннего тактического учения войск противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации.

«В ходе активной фазы планового учения зенитчики выполнили захват, сопровождение и учебные (электронные) пуски по целям. Налет условного противника имитировали самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-30СМ и МиГ-31», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

От ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника «Фавориты» прикрыли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1».

Всего к двустороннему учению войск ПВО и оперативно-тактической авиации ЗВО привлечено свыше 500 военнослужащих, а также более 80 ед. вооружения, военной, специальной и авиационной техники, в их числе самолеты Су-30СМ, Су-34, а также комплексы ПВО С-300.

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