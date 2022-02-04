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04.02.2022 (08:20)

Подразделения войсковой противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации Западного военного округа провели двустороннее учение в Воронежской области

Основной целью планового двустороннего учения была проверка системы войсковой противовоздушной обороны в Центральном Черноземье.

Учение стартовало с совершения военнослужащими расчётов подразделений зенитно-ракетных войск многокилометрового марша к назначенным районам патрулирования. Военнослужащие развернули пункты управления с целью своевременного обнаружения и отражения налета авиации условного противника, нарушившей границу Российской Федерации.

В роли противника выступили истребители-бомбардировщики Су-34 одной из авиационных частей объединения ВВС и ПВО Западного военного округа. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, экипажи истребителей-бомбардировщиков провели полеты на различных высотах и скоростях, а также отработали манёвры по уклонению от средств ПВО.

«Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих, а также более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники Западного военного округа», - сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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