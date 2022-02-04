04.02.2022 (08:15)
Морпехов ДВОКУ «обкатали танками» на полигоне под Благовещенском
На полигоне «Белогорьевский», курсантов факультета морской пехоты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) «обкатали танками».
На занятиях по тактической подготовке с курсантами Дальневосточного ВОКУ проведена «обкатка танками».
Упражнение позволяет обучить приемам и методам борьбы с бронированной техникой условного противника в ближнем бою. Это упражнение довольно сложное в психологическом отношении.
Перед проведением данного занятия, курсанты прошли курс по изучению основ борьбы с танками условного противника, правил применения противотанковых боевых гранат и стрелкового оружия против бронетехники.
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