04.02.2022 (08:15)

Морпехов ДВОКУ «обкатали танками» на полигоне под Благовещенском

На полигоне «Белогорьевский», курсантов факультета морской пехоты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) «обкатали танками».

На занятиях по тактической подготовке с курсантами Дальневосточного ВОКУ проведена «обкатка танками».

Упражнение позволяет обучить приемам и методам борьбы с бронированной техникой условного противника в ближнем бою. Это упражнение довольно сложное в психологическом отношении.

Перед проведением данного занятия, курсанты прошли курс по изучению основ борьбы с танками условного противника, правил применения противотанковых боевых гранат и стрелкового оружия против бронетехники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице