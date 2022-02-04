04.02.2022 (07:50)

Военнослужащие по контракту ВВО проходят сборы по интенсивной обще-войсковой подготовке с элементами «курса выживания»

Военнослужащие по контракту Восточного военного округа проходят сборы по интенсивной общевойсковой подготовке с элементами «курса выживания» на полигоне «Князе-Волконский».

Сборы по общевойсковой подготовке организованы на базе окружного учебного центра в Хабаровском крае. В рамках занятий контрактники осваивают основные воинские дисциплины, в частности, огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, военную топографию.

На полевом выходе военнослужащие выполняют нормативы по огневой подготовке с применением штатного стрелкового оружия, преодолевают огненно-штурмовую полосу, которая включает более 15 различных препятствий. Помимо этого военнослужащие прошли один из сложнейших элементов подготовки – «обкатку» БМП-2, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.

Данные курсы помогут объективно оценить уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы.

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