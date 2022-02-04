04.02.2022 (07:30)

Специалисты медицинской службы ВВО в Забайкалье усилили меры по недопущению распространения СOVID-19 и сезонных заболеваний среди военнослужащих

Специалисты медицинской службы соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкалье, усилили меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и сезонных заболеваний среди военнослужащих.

Ежедневно осуществляется проветривание и кварцевание служебных и жилых помещений. Организована работа фельдшеров в подразделениях, которые с помощью бесконтактных термометров проводят периодическую термометрию военнослужащих всех категорий. Пополнен необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.

Специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводится обработка дезинфицирующими средствами казарменных помещений, штабов, объектов материального и технического обеспечения, а также военной и специальной техники, используемой в мероприятиях повседневной деятельности.

Кроме того, в соединениях и воинских частях продолжается ревакцинация гражданского персонала, военнослужащих и членов их семей.

Все мероприятия повседневной деятельности проводятся со строжайшим соблюдением мер по профилактике нераспространения инфекционных заболеваний.

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