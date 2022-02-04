Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.02.2022 (07:10)

Боевые стрельбы в составе подразделений начались в воинских частях ВВО в Приамурье

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области,  началась проверка боевыми стрельбами разведывательных и мотострелковых подразделений. Им предстоит днем и ночью в составе подразделений выполнять учебно-боевые задачи максимально приближенные к современному бою.

Военнослужащие продемонстрируют умение действовать в обороне, наступлении и на марше. Большое значение уделено проверке командиров отделений при управлении подчиненными в быстро меняющейся тактической обстановке. Подразделения на практике отработают маневры малыми группами в отрыве от основных сил.

Ряд поставленных задач будет взят из опыта современных военных конфликтов. В частности, это умение противодействовать беспилотным средствам воздушной разведки, отражению атак расчетов подвижных противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Проверка отделений боевыми стрельбами продлится около двух недель. По результатам каждый военнослужащий получит персональную оценку.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В армейском корпусе ВВО на Сахалине сформированы сводные противопаводковые группы
В Уссурийском Суворовском военном училище началась вакцинация новым препаратом «Спутник М»
Циклон на Камчатке не повлиял на боеготовность воинских частей Тихоокеанского флота
Морские пехотинцы Дальневосточного ВОКУ проходят курс обучения по легководолазной подготовке

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false