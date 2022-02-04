04.02.2022 (07:10)

Боевые стрельбы в составе подразделений начались в воинских частях ВВО в Приамурье

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, началась проверка боевыми стрельбами разведывательных и мотострелковых подразделений. Им предстоит днем и ночью в составе подразделений выполнять учебно-боевые задачи максимально приближенные к современному бою.

Военнослужащие продемонстрируют умение действовать в обороне, наступлении и на марше. Большое значение уделено проверке командиров отделений при управлении подчиненными в быстро меняющейся тактической обстановке. Подразделения на практике отработают маневры малыми группами в отрыве от основных сил.

Ряд поставленных задач будет взят из опыта современных военных конфликтов. В частности, это умение противодействовать беспилотным средствам воздушной разведки, отражению атак расчетов подвижных противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Проверка отделений боевыми стрельбами продлится около двух недель. По результатам каждый военнослужащий получит персональную оценку.

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