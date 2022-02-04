04.02.2022 (06:50)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине сформированы сводные противопаводковые группы

На весенний период в армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине сформированы сводные противопаводковые группы.

Во время проведения теоретической подготовки военные инженеры изучат методику замера толщины льда, расчёта массы зарядов для подрыва ледяных заторов, монтажа электровзрывных сетей и оборудования подрывных станций, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.

Практические занятия запланированы на конец текущего месяца, они пройдут на одном из водоёмов Успеновского полигона.

Всего для борьбы с возможными паводками в армейском корпусе ВВО на Сахалине сформировано несколько сводных отрядов общей численностью более 100 военнослужащих, в резерве будет находиться около 20 единиц военной и специальной техники.

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