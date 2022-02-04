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04.02.2022 (06:30)

В Приморском крае с расчетами ОТРК «Искандер» ВВО состоялась тренировка по управлению ракетными ударами

В соединении общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» проведена тренировка по управлению ракетными ударами.

В ходе занятия ракетчики совершили многокилометровые марши в основные и запасные позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций, доставке и перегрузке ракет.

Получив уточненные данные о координатах целей, военнослужащие, выполнили учебные (электронные) пуски ракет, успешно уничтожив важные объекты «противника».

После выполнения стрельб личный состав расчета ОТРК осуществил оперативную смену стартовых позиций.

Пресс-служба Восточного военного округа
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