04.02.2022 (06:30)
В Приморском крае с расчетами ОТРК «Искандер» ВВО состоялась тренировка по управлению ракетными ударами
В соединении общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» проведена тренировка по управлению ракетными ударами.
В ходе занятия ракетчики совершили многокилометровые марши в основные и запасные позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций, доставке и перегрузке ракет.
Получив уточненные данные о координатах целей, военнослужащие, выполнили учебные (электронные) пуски ракет, успешно уничтожив важные объекты «противника».
После выполнения стрельб личный состав расчета ОТРК осуществил оперативную смену стартовых позиций.