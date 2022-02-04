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04.02.2022 (05:25)

В Сибири завершается ревакцинация военнослужащих ЦВО от COVID-19

Военнослужащие, гражданский персонал соединений, воинских частей и учреждений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, завершают ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции проводилась для военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала и пенсионеров Министерства обороны РФ. Исключение составляли лица, имевшие медотводы. После окончания периода медотвода для данной категории лиц проводится вакцинация и ревакцинация в полном объеме», - пояснил начальник инфекционного отделения майор медицинской службы Сергей Чиненов.

На сегодняшний день в соединениях, воинских частях и учреждениях ЦВО, дислоцированных в Сибири, уже ревакцинировано около 30 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.

Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля 2021 года в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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