04.02.2022 (05:25)
В Сибири завершается ревакцинация военнослужащих ЦВО от COVID-19
Военнослужащие, гражданский персонал соединений, воинских частей и учреждений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, завершают ревакцинацию от коронавирусной инфекции.
«Вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции проводилась для военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала и пенсионеров Министерства обороны РФ. Исключение составляли лица, имевшие медотводы. После окончания периода медотвода для данной категории лиц проводится вакцинация и ревакцинация в полном объеме», - пояснил начальник инфекционного отделения майор медицинской службы Сергей Чиненов.
На сегодняшний день в соединениях, воинских частях и учреждениях ЦВО, дислоцированных в Сибири, уже ревакцинировано около 30 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.
Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля 2021 года в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.