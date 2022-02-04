04.02.2022 (05:15)

Экипажи отряда боевых кораблей Северного флота провели учение по противовоздушной обороне в Атлантике

Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника в северо-восточной части Атлантического океана.

В учении приняли участие экипажи крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Касатонов».

Учение по отражению ударов авиации и противокорабельных ракет было проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей зенитными огневыми средствами кораблей.

Расчёты командных пунктов противовоздушной обороны выполнили нормативы по маневрированию кораблей в составе тактической группы. Личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения отработали выдачу и приём целеуказания, а также условное применение оружия кораблей.

Учение было проведено в сложных гидрометеорологических условиях при порывистом ветре и волнении моря до 6 баллов.

Плавание отряда кораблей и судов обеспечения в дальней океанской зоне проходит под флагом командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Игоря Никитина.

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