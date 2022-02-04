04.02.2022 (03:00)

Российские миротворцы за неделю обеспечили безопасный въезд более 2,5 тыс. автомобилей и около 6 тыс. человек в Нагорный Карабах и обратно

Российские миротворцы за неделю обеспечили безопасный въезд более 2,5 тыс. автомобилей и около 6 тыс. человек в Нагорный Карабах и обратно.

В круглосуточном режиме военнослужащие обеспечивают мониторинг обстановки и контроль соблюдения режима прекращения огня на всех 27 наблюдательных постах вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

«Военнослужащими наблюдательного поста круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, при необходимости проводится их тщательный досмотр» - сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Лычкин.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Для организации несения службы на наблюдательных постах, организации быта, занятий по физической подготовке и отдыха личного состава миротворческих подразделений построены блочно-модульные городки, созданы комфортные и современные условия.

Для контроля текущей обстановки все наблюдательные посты оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.



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