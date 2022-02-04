04.02.2022 (05:10)

В Уссурийском Суворовском военном училище началась вакцинация новым препаратом «Спутник М»

Воспитанников Уссурийского Суворовского военного училища в впервые провакцинировали от коронавирусной инфекции. Иммунизация учащихся осуществлялась сотрудниками детской городской больницы на территории военного училища. Первая партия (около 90 доз) нового препарата «Гам-Ковид-Вак-М» уже поступила в УСВУ.

Новая вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником-V», но дозировка прививки для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Данные профилактические мероприятия проводились на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед проведением вакцинации врачи в обязательном порядке измеряли температуру и консультировали воспитанников училища по интересующим их вопросам. После введения препарата подростки находились под наблюдением медиков в течение получаса.

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