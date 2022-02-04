04.02.2022 (05:05)

Зенитный ракетный комплекс С-400 прибыл на полигон Брестской области

Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на полигон в Брестской области Республики Беларусь.

Подразделения ПВО совершили марш комбинированным способом, протяжённостью более 9000 км, из пункта постоянной дислокации, расположенного в Хабаровском крае.

Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона проводят инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов, техническое обслуживание техники с целью подготовки к заступлению на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.



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