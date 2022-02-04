04.02.2022 (00:30)

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации подвели итоги Всероссийского литературного конкурса «Чкалов»

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась церемония награждения Всероссийского открытого литературного конкурса имени легендарного Советского лётчика-испытателя, комбрига, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова, посвящённого 110-летию Военно-воздушных Сил России и 79-й годовщины победы в Сталинградской битве. Призеров лично поздравил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе, генерал-лейтенант Александр Максимцев.

Организаторами конкурса выступили Главное командование ВКС, Международный мемориальный фонд «Чкалов», Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил, Союз Писателей России и другие.

Конкурс проходил с целью популяризация авиации, воспитания любви к родному языку и родной истории, создания условий для творческой самореализации и культурного роста среди российских писателей, поддержки авторов исторической художественной литературы и публицистики, а также поддержки молодых начинающих авторов.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали члены семьи Валерия Павловича Чкалова: дочь – Чкалова Ольга Валерьевна и правнук– Чкалов Игорь Валерьевич.

В этом году на конкурс пришло более 150 заявок. Впечатлила и география - это жители всех регионов России.

«Самое важное в данном конкурсе, что он сохраняет традиции памяти о прошлом и о наших героях. А память нужна больше не умершим, а живым. О тех людях, которые создали нашу великую страну. И они будут жить в наших сердцах»,– подчеркнул Герой Российской Федерации, полковник Виктор Романов.

В этом году Всероссийский литературный конкурс «Чкалов» проводился в первый раз, и станет ежегодным. Среди номинаций – «Лучшее литературное произведение об авиации и лётчиках», «Лучшее научно-публицистическое произведение об авиации и лётчиках», «Лучшее поэтическое произведение об авиации и лётчиках» и «Лучшие молодежное произведение об авиации и лётчиках». Победителями и призерами стали более 56 авторов.

Творческие номера на военно-патриотическую и лётную тематику всем собравшимся подарили солисты Ансамбля песни и пляски ВКС и артисты творческой группы ЦОК ВКС Сергей Лашманов и Анастасия Ивонина. Ведущим торжественной церемонии выступил начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

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