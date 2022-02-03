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03.02.2022 (23:00)

В частях и организациях, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ, проходит месячник сплочения воинских коллективов

В Санкт-Петербурге в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова, в частях, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ, проходит месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Основными задачами месячника являются обеспечение личной примерности офицеров в исполнении служебных обязанностей, сплочении воинских коллективов, укреплении морально-политического и психологического состояния личного состава. Также особое внимание уделяется совершенствованию деятельности органов военного управления и должностных лиц по поддержанию уставного порядка и укреплению воинской дисциплины.

В рамках месячника проводится комплекс мероприятий, направленных на поддержание высокого морально-психологического состояния личного состава, здорового нравственного климата в воинских подразделениях, включающий в себя беседы с личным составом, методические занятия по профилактике правонарушений, а также проведение Единого дня правовых знаний по теме «Ответственность за правонарушения в сфере межличностных отношений военнослужащих».

По результатам проведения месячника будет проанализирована эффективность проведенных мероприятий в воинских частях
и организациях, а также подготовлены рекомендации по сплочению воинских коллективов. Итоги месячники будут доложены главнокомандующему Военно-Морским Флотом адмиралу Николаю Евменову.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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