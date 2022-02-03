03.02.2022 (22:15)

Десантники-участники лыжного перехода посетили мемориал «Поле памяти» в районе города Сычевка в Смоленской области

Военнослужащие ВДВ, участвующие в лыжном переходе, посвященному80-й годовщины Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года посетили мемориал «Поле памяти» в районе города Сычевка в Смоленской области.

Десантники провели военно-патриотическую акцию, посвященную памяти павших воинов, в которой приняли участие воспитанники военно-патриотических клубов. Участники акции возложили цветы и почтили минутой молчания память, погибших воинов.

Военнослужащие пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, где 80 лет назад шли ожесточенные бои.

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 11 февраля 2022 г.

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