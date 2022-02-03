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03.02.2022 (20:35)

В Тульском СВУ прошла видеоконференция с представителями Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны

В Тульском суворовском военном училище в рамках работы по профориентации воспитанников состоялось онлайн-встреча с представителями Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.

Представитель приемной комиссии Ярославского училища противовоздушной обороны (ПВО) рассказал суворовцам об особенностях поступления и обучения в военном училище. Воспитанники получили необходимую информацию об образовательных программах, специальностях и направлениях подготовки.

Встречи суворовцев с представителями различных учебных заведений, помогают лучше узнать о перспективах продолжения военного и гражданского образования. Полученная информация очень важна и востребована для десятиклассников, которым предстоит выбирать высшее учебное заведение для своего поступления.

Накануне суворовское училище посетили курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии            В.Ф. Маргелова, которые рассказали о своей учебе в прославленном училище ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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