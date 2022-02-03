03.02.2022 (20:35)
В Тульском СВУ прошла видеоконференция с представителями Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны
В Тульском суворовском военном училище в рамках работы по профориентации воспитанников состоялось онлайн-встреча с представителями Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.
Представитель приемной комиссии Ярославского училища противовоздушной обороны (ПВО) рассказал суворовцам об особенностях поступления и обучения в военном училище. Воспитанники получили необходимую информацию об образовательных программах, специальностях и направлениях подготовки.
Встречи суворовцев с представителями различных учебных заведений, помогают лучше узнать о перспективах продолжения военного и гражданского образования. Полученная информация очень важна и востребована для десятиклассников, которым предстоит выбирать высшее учебное заведение для своего поступления.
Накануне суворовское училище посетили курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, которые рассказали о своей учебе в прославленном училище ВДВ.