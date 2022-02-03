03.02.2022 (19:40)

В Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии МТО состоялась VI Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 110-й годовщине со дня рождения академика Л.В. Канторовича

В Военном институте (инженерно-техническом) состоялась ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Научное наследие академика Л.В. Канторовича и его воплощение в современной экономике и технике», организатором которой выступила 9 кафедра (военной архитектуры, автоматизированных систем проектирования, естественнонаучных дисциплин).

В конференции приняли участие научно-педагогические работники, курсанты, студенты и магистранты гражданских и военных вузов, таких как ВИ (ЖДВ и ВОСО), ОАБИИ, ТВВКИУ, ВАС, СПбГУ, ЛЭТИ, СПбГТИ (ТУ) и др.

С докладами, посвященными научным и творческим достижениям великого математика и экономиста, лауреата Нобелевской премии Л.В. Канторовича, который с 1939 года возглавлял кафедру математики в ВИТУ, выступили научно-педагогические сотрудники, а также курсанты, занимающиеся подготовкой к Всеармейским олимпиадам по математике

и информатике.

В процессе оживленной дискуссии участники обменялись мнениями и обсудили вопросы, связанные не только с математическим и экономическим наследием Л.В. Канторовича, но также его литературным творчеством, что позволило взглянуть с другой стороны на многогранность личности выдающегося ученого.

В завершение конференции участниками была принята резолюция по решению вопросов, связанных с проблемами преподавания математики в технических вузах, а также по созданию на кафедре тематической аудитории, посвященной творческому наследию Л.В. Канторовича, трудившемуся в стенах института в военные и послевоенные годы.

В целом, конференция оказалась емкой по тематике охватываемых вопросов, послужила укреплению научных и образовательных связей, а также позволила в очередной раз проникнуться чувством гордости за своих гениальных предшественников, биография которых является достойным примером для подражания современному поколению.

Всем участникам были вручены дипломы и сертификаты, а основные результаты работы будут доведены до широкого круга научно-педагогической общественности в виде тезисов докладов

в опубликованном сборнике с материалами конференции.

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