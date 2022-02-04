04.02.2022 (00:05)

В Амурском соединении дальней авиации проведен единый правовой час, направленный на недопущение искажения событий Великой Отечественной войны

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, проведён единый день правовых знаний.

В ходе мероприятия до всего личного состава доведена военно-политическая обстановка в мире и в районах постоянной дислокации воинских частей, проведен анализ правопорядка при исполнении военнослужащими специальных обязанностей.

Помимо того в целях патриотического воспитания, формирования гражданственности и противодействия попыткам фальсификации исторических событий был организован просмотр личным составом документального фильма «Русские тайны. XX век. Украина. Невыдуманные истории».

С военнослужащими обсуждались вопросы сохранения для современной молодёжи и последующих поколений культурно-исторической памяти о героических подвигах, проявленных Красной Армией в годы Великой Отечественной войны.

Основной целью проведения правовых часов является повышение правовой грамотности военнослужащих Воздушно-космических сил, изучение личным составом истории Российской Федерации и поддержание социальной активности.

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