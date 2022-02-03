03.02.2022 (18:05)

В Главном командовании Военно-Морского Флота подвели итоги физической подготовки военнослужащих ВМФ в 2021 году

В Главном командовании Военно-Морского Флота подвели итоги физической подготовки военнослужащих в 2021 году.

Мероприятия физической подготовки и спортивно-массовой работы в воинских частях и организациях ВМФ в 2021 году были спланированы и организованы с учетом соблюдения профилактических мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем в минувшем году Спортивным комитетом Военно-Морского Флота проведено 24 чемпионата и кубка в зачет спартакиады ВМФ по военно-прикладным, олимпийским и не олимпийским видам спорта, в которых приняло участие более 1,6 тыс. военнослужащих флотов, воинских частей и организаций ВМФ.

Сборные команды и отдельные спортсмены Военно-Морского Флота приняли участие в 28 чемпионатах и Кубках России и Вооружённых Сил Российской Федерации, из которых 18 становились победителям и призёрами. При этом 37 военнослужащими ВМФ по итогам соревнований выполнены нормы и требования мастера спорта России, норму кандидата в мастера спорта — 92 военнослужащими; первого спортивного разряда — 365 и более 600 военнослужащих подтвердили массовые спортивные разряды.

В марте 2021 года с участниками комплексной арктической экспедиции «Умка-2021» впервые проведена арктическая спартакиада по восьми видам спорта: бильярдному спорту, настольному теннису, русскому хоккею, перетягиванию каната, русскому жиму, мини-футболу, шахматам и шашкам.

В целом уровень физической подготовленности военнослужащих ВМФ обеспечивал выполнение подразделениями и воинскими частями задач в соответствии с их предназначением. Особенно стоит отметить, что высокий уровень физической подготовленности показал личный состав Главного командования Военно-Морского Флота, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и Северного флота.

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