03.02.2022 (18:00)

Главе российского военного ведомства рассказали о планах модернизации центра патриотического воспитания в белорусском Бресте

Министров обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Республики Беларусь генерала-армии Виктора Хренина ознакомили с планами укрупнения центра патриотического воспитания молодежи, который функционирует на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

«Учитывая возрастание роли патриотического воспитания молодёжи в современных условиях, возникла потребность расширения возможностей существующего центра за счёт дополнительного введения в эксплуатацию отдельных объектов инфраструктуры», — доложил представитель Главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии.

Он отметил, что в связи со складывающейся социально-политической обстановкой в мире и вокруг Союзного государства назрела необходимость сосредоточить усилия на образовательно-воспитательном процессе современной молодежи, привитии им чувства любви к Родине, гордости за её историю, изучении истории своего народа и государства.

Докладчик сообщил, что в 2018 году на территории Кобринского укрепления Брестской крепости был введён в эксплуатацию Молодёжный патриотический центр, размещенный в здании бывшего штаба артиллерийского полка. Вместимость центра составляет сегодня 46 человек.

В случае реализации проекта Союзного государства с финансированием из союзного бюджета, предусматривающего капитальный ремонт, реставрацию сооружений центра, он станет учреждением с круглогодичным и круглосуточным пребыванием в смену до 12 дней, охватывающее молодёжь в возрасте от 12 до 16 лет, рассказал докладчик.

По его словам, размещение воспитанников для проживания предусматривается в двух общежитиях — на 38 девочек и на 196 мальчиков.

Дополнительно в летнее время предусмотрены площадка для размещения палаточного городка на 200 человек. Также есть возможность наращивания численности за счёт резервной площадки палаточного городка. В год охват учащихся составит около 5 тыс. человек, с учётом лагерей в летний период — около 7 тыс. человек, сообщил представитель Минобороны Белоруссии.

Он отметил, что освоение учащимися образовательной программы общего среднего образования на базе центра не планируется. Вместе с тем предусматривается освоение воспитанниками программы гражданско-патриотической направленности, развитие индивидуальных творческих способностей в объединениях по интересам. Кроме того, обучающимся будут предоставлены условия для самостоятельного изучения материала по индивидуальным заданиям, составленным в направивших учреждениях образования. Детям будут предоставлены учебные и компьютерные классы, сказал офицер.

Финансирование строительства центра и его дальнейшее функционирование планируется осуществлять за счёт средств республиканского бюджета, бюджета Союзного государства и средств, полученных из иных источников финансирования, не запрещенных законодательством, включая безвозмездную (спонсорскую) помощь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, добавил докладчик.

Министр обороны России поддержал эту инициативу.

«Это очень хорошее дело. Уверен, что у вас всё получится», — сказал Сергей Шойгу.

Он также сообщил белорусским коллегам, что в России действует уже более 40 подобных центров под названием «Авангард», и есть решение создавать их в каждом городе страны с населением более 100 тыс. человек.

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