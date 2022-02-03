03.02.2022 (17:50)

Министр обороны России возложил венки к Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Белоруссию возложил венки к Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

У мемориала глава российского военного ведомства почтил минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

Факел Вечного огня в виде небольшой квадратной плиты с углублённым в ней рельефным изображением пятиконечной звезды расположен в центре площадки, вымощенной красными гранитными плитами. На площадке — надпись литыми бронзовыми буквами: «Стояли насмерть. Слава героям».

Министр обороны России посетил храм, расположенный на территории мемориального комплекса, и передал настоятелю в дар храму икону «Святое воинство». Сергей Шойгу пригласил священнослужителя посетить Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации. В книге почётных гостей Министр обороны сделал запись, в которой поблагодарил «за сбережение памяти о подвигах Воинов нашего общего Отечества!!!». «С уважением к защитникам Брестской крепости», — написал Сергей Шойгу.

Также глава российского военного ведомства посетил и сам мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», где ему показали сооружения, построенные в ХIХ – начале ХХ веков, руины, оставленные войной, скульптурные композиции и памятники защитникам цитадели.

Министру обороны рассказали об историческом прошлом крепостных строений и важнейших событиях, происходившие на территории крепости.

Фонды мемориального комплекса насчитывают более 88 тыс. музейных экспонатов. Они связаны с темой обороны Брестской крепости, историей её строительства и модернизации, освобождением города Бреста в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» — один из наиболее узнаваемых и посещаемых объектов в Белоруссии.

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