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03.02.2022 (17:55)

Артиллеристы России и Белоруссии уничтожили пункты управления условного противника в ходе проверки сил реагирования Союзного государства

Артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск России и Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на полигоне Брестский отработали уничтожение техники и живой силы условного противника.

В ходе огневой поддержки артиллеристы двух стран с целью нарушения системы управления противника нанесли удары по его пунктам управления, после чего осуществили систематическое огневое воздействие по вновь выявленным целям.

Огонь был сосредоточен по позициям миномётов и по выдвигающемуся условному противнику.

К выполнению учебно-боевой задачи привлекался дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц «Акация», дивизион 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Нона-С», две батареи реактивных систем залпового огня «Град», минометная батарея «Сани» и миномётная батарея «Нона-М1».

За отработкой эпизода наблюдали министры обороны Российской Федерации и Республики Беларусь генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Артиллерия
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