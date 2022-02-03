03.02.2022 (17:45)

Артиллеристы ЦВО применили тяжелые минометы для уничтожения катакомб условного противника на учении в Оренбуржье

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) применили тяжелые 240-мм минометы «Тюльпан» для уничтожения катакомб условного противника на учении в Оренбургской области.

По замыслу учения, проходившему на полигоне Тоцкое, воздушная разведка обнаружила расположение укрепленного района «противника» с огневыми точками. Было выявлено, что в данной местности построены подземные помещения, соединенные между собой узкими проходами. Для уничтожения данных катакомб были привлечены подразделения тяжелых минометов «Тюльпан».

Минометчики успешно справились с задачами. По противнику было нанесено около 100 ударов.

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