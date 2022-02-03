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03.02.2022 (17:40)

Почти 1000 гражданских пациентов c тяжелым течением COVID-19 получили помощь в медцентрах Минобороны России в Поволжье и Сибири

Почти 1000 гражданских пациентов с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции получили квалифицированную медицинскую помощь в многофункциональных медицинских центрах Минобороны России в Омске, Оренбурге и Новосибирске с момента начала их работы весной 2020 года.

Помимо пациентов, находившихся на стационарном лечении и в палатах интенсивной терапии медцентров, более 2000 граждан получили консультации врачей, а также прошли компьютерную томографию и иные диагностические исследования.

Многофункциональные медицинские центры состоят из инфекционных, приемного, реанимационного, диагностического и дезинфекционного отделений. Оборудование учреждений позволяет проводить диагностические исследования пациентам на самом современном уровне. Кроме того, центры оснащены передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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