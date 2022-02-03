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03.02.2022 (17:35)

Артиллеристы ЦВО огнем из новейших САУ «Нона-СВК» уничтожили лагерь условного противника в горах Западного Саяна

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) мортирной стрельбой из новейших 120-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона-СВК» уничтожили лагерь условного противника в ходе учения на полигоне Кара-Хаак в Тыве.

По замыслу учения в одном из горных ущелий разведчики обнаружили замаскированный лагерь «противника», координаты которого были переданы на командный пункт.

Для уничтожения цели были задействованы расчёты САУ «Нона-СВК». Военнослужащие заняли огневые позиции и выполнили мортирную стрельбу 120-мм снарядами по цели, находящейся на дистанции до 8 км на противоположном склоне горы. Стрельба велась при углах возвышения более 45 градусов. Корректирование огня осуществлялось разведчиками при помощи современного многофункционального оптико-электронного комплекса «Ирония».

В ходе учения особое внимание уделялось взаимодействию разведывательных и артиллерийских подразделений.

В мероприятии боевой подготовки участвовало более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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