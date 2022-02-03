03.02.2022 (17:30)

Военные инженеры ЦВО на учении в Сибири «разминировали» около 10 км дорог, обеспечив проход колонны бронетехники

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, в ходе специального учения в Кемеровской области по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств обеспечили безопасный проход колонны бронетехники.

По замыслу учения инженерно-саперные группы, используя миноискатели ИМПС-2 и искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», провели инженерную разведку на маршруте движения колонны военной техники — боевых машин пехоты БМП и танков Т-72Б3. Обнаружив противотанковые мины, самодельные взрывные устройства и замаскированные растяжки специалисты разминировали более 10 км грунтовых дорог, тем самым обеспечив проход мотострелковых и танковых подразделений к переднему краю условного противника.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие отработали задачи по установке минных шлагбаумов для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры.

Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовалось около 40 единиц военной и специальной техники.

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