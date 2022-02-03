03.02.2022 (17:20)

Военный учебный центр УрФУ впервые получил тренажер ЗРПК «Панцирь-С»

Военный учебный центр при Уральском федеральном университете (УрФУ) впервые получил классный тренажер зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщил начальник кафедры Воздушно-космических сил военного учебного центра полковник Юрий Куприянов.

«Современное оборудование с элементами автоматизации процессов боевой работы используется для обучения будущих офицеров, выбравших военно-учетную специальность по линии войск противовоздушной обороны», — сказал Юрий Куприянов

Он отметил, что новейшее программное обеспечение позволит имитировать сложную воздушную и помеховую обстановку для ведения противовоздушного боя расчетом ЗРПК «Панцирь-С» в условиях применения современных и перспективных средств высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

С помощью нового тренажерного комплекса будущие офицеры смогут в войсках быстро войти в колею военной службы, быстро подготовится к контрольным стрельбам на полигонах и выполнению специальных задач.

В состав тренажера входят шесть рабочих модулей. Каждый из них оборудован местами для командира боевой машины и оператора. На мониторы боевого расчета выводится такая же информация, которую обучаемые будут видеть, а также слышать, находясь в боевой машине.

Справочно:

Военный учебный центр УрФУ осуществляет подготовку специалистов для подразделений противовоздушной обороны, оснащенных зенитными ракетными системами С-300ПС. Помимо этого, с 2018 года на кафедре Воздушно-космических сил началась подготовка специалистов ЗРПК «Панцирь-С».

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