03.02.2022 (17:10)

На полигоне Брестский в рамках проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии прошел этап с боевой стрельбой

На полигоне Брестский в рамках проверки сил реагирования Союзного государства прошел этап с боевой стрельбой общевойсковых и десантных подразделений с применением огня артиллерии, отработкой ударов штурмовой и армейской авиации.

Авиационную поддержку подразделений вооруженных сил России и Белоруссии, задействованных в проверке, осуществили самолеты Як-130 и Су-25.

Для нанесения авиационного удара по объектам условного противника проведена воздушная разведка с применением беспилотных летательных аппаратов совместной тактической группы.

По целеуказаниям передового авиационного наводчика самолётами Як-130 и Су-25 нанесен удар по технике и живой силе «противника» неуправляемыми авиационными ракетами.

За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны Российской Федерации и Республики Беларусь генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Виктор Хренин.

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