03.02.2022 (17:00)

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ЦВО отразили массированный ракетный удар условного противника в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ЦВО отразили массированный ракетный удар условного противника в Сибири

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) отразили массированный ракетный удар условного противника в Сибири.

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» в ходе тактического учения совершили марш в новый позиционный район, где выполнили комплекс задач по приведению систем в боевое положение, провели поиск и захват целей на дальности до 300 км и выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения. Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов С-400 «Триумф» выполнили оперативную смену огневых позиций.

Кроме того, в ходе учения зенитчики отработали преодоление зараженного участка местности.

В мероприятии боевой подготовки участвовало около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

С-400 «Триумф» — российская ЗРС большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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