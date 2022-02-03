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03.02.2022 (16:45)

Российские военные инструкторы провели первые в году занятия по стрельбе из БТР-80 с военнослужащими Таджикистана

Российские инструкторы 201-й военной базы провели с младшими специалистами вооруженных сил Республики Таджикистан первые в этом году практические занятия по стрельбе из вооружения бронетранспортеров БТР-80.

На горном полигоне Ляур наводчики учились обнаруживать замаскированные цели, вести огонь из крупнокалиберного пулемета по мишеням, имитирующим бронетранспортеры и живую силу условного противника на различных дальностях.

Также при выполнении стрельб таджикские военнослужащие выполнили нормативы по приведению вооружения БТР-80 к нормальному бою, выбору и смене огневых позиций.

Подготовка специалистов для вооруженных сил Республики Таджикистан российскими военнослужащими ведется с 2015 года по 14 военным специальностям: механик-водитель, наводчик-оператор танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, командир реактивной систем залпового огня «Град», наводчик самоходной гаубицы «Гвоздика», наводчик бронетранспортера БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других специалистов. Всего за это время уже подготовлено более 6 тыс. военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Полигон
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