03.02.2022 (16:30)

Спецназ ЗВО провел рейдовую операцию в тылу условного противника на учении в Тамбовской области

Военнослужащие подразделений специального назначения Западного военного округа (ЗВО) выполнили рейдовые операции в ходе тактико-специального учения на полигоне Трегуляй в Тамбовской области.

Учение началось с десантирования групп спецназа в тыл условного противника с борта вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» с использованием управляемых парашютных систем «Арбалет-2» на дальности до 5 тыс. метров и высоте около 2,5 тыс. метров над землей.

Дальнейшее перемещение в тыл «противника» происходило на бронемашинах «Тигр». По поступающей информации от разведывательных подразделений рейдовые группы смогли миновать столкновение с дозорными группами «противника» и скрытно прошли через минно-взрывное заграждение.

Успешно пробравшись в тыл условного противника, спецназовцы провели боевые стрельбы, в ходе которых поразили около 50 мишеней, которые имитировали живую силу и боевые машины противника на дальностях до 1,2 тыс. метров.

На учение привлекалось около 200 военнослужащих специального назначения ЗВО, вооруженных современными автоматами АК-12, снайперскими винтовками СВД-М и другим специальным оборудованием.

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