Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.02.2022 (16:00)

Министры обороны России и Белоруссии инспектируют войска двух стран в рамках подготовки к учению «Союзная решимость-2022»

Фото Видео

Министры обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыли на полигон Брестский, где проинспектируют части и подразделения вооружённых сил двух стран, которые задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства и предстоящем совместном учении «Союзная решимость-2022».

Силы реагирования Союзного государства в четверг отрабатывают на полигоне Брестский нанесение огневого поражения условному противнику с применением разведывательно-ударных и ударно-огневых комплексов. Для воспрепятствования прорыва сил «противника» планируется применить тактический воздушный десант.

Также российским и белорусским военнослужащим предстоит отработать закрепление подразделений на новых рубежах и удержание базового района.

Справочно:

Брестский — один из пяти белорусских полигонов, который задействуется в учении «Союзная решимость-2022». Кроме него, также будут задействованы полигоны Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский, ряд участков местности, а также четыре аэродрома (Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи). Учение пройдет с 10 по 20 февраля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Россия и Белоруссия в 2022 году проведут более 20 совместных учений
Белоруссия может рассчитывать на твёрдую поддержку России в стремлении сформировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства
Белоруссия проделала беспрецедентную работу по развёртыванию группировки войск России в рамках подготовки к учению «Союзная решимость-2022»
Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была очень своевременной и эффективной

Метки:
Министр обороны , Учения , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false