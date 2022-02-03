03.02.2022 (16:00)

Министры обороны России и Белоруссии инспектируют войска двух стран в рамках подготовки к учению «Союзная решимость-2022»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министры обороны России и Белоруссии инспектируют войска двух стран в рамках подготовки к учению «Союзная решимость-2022»

Министры обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыли на полигон Брестский, где проинспектируют части и подразделения вооружённых сил двух стран, которые задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства и предстоящем совместном учении «Союзная решимость-2022».

Силы реагирования Союзного государства в четверг отрабатывают на полигоне Брестский нанесение огневого поражения условному противнику с применением разведывательно-ударных и ударно-огневых комплексов. Для воспрепятствования прорыва сил «противника» планируется применить тактический воздушный десант.

Также российским и белорусским военнослужащим предстоит отработать закрепление подразделений на новых рубежах и удержание базового района.

Справочно:

Брестский — один из пяти белорусских полигонов, который задействуется в учении «Союзная решимость-2022». Кроме него, также будут задействованы полигоны Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский, ряд участков местности, а также четыре аэродрома (Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи). Учение пройдет с 10 по 20 февраля.

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