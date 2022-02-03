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03.02.2022 (16:15)

Расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» ЗВО заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства в рамках учения в Воронежской области

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство в Воронежской области в рамках планового двустороннего тактического учения войск противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации.

Для отработки задач по прикрытию зенитных ракетных систем С-300ПМ2 расчеты ЗРПК создали кольцо прикрытия в зонах развертывания стартовых площадок для отражения атак беспилотных летательных аппаратов условного противника на командные пункты.

Также расчётам ЗРПК «Панцирь-С1» предстоит продемонстрировать навыки борьбы с тепловыми ловушками авиации «противника» и выполнить защиту воздушного пространства региона в условиях постановки радиоэлектронных помех.

Всего к двустороннему учению войск ПВО и оперативно-тактической авиации ЗВО привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовано более 80 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники, в том числе самолеты Су-30СМ, Су-34, а также зенитные ракетные системы С-300.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , Учения
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