03.02.2022 (15:40)

Россия и Белоруссия в 2022 году проведут более 20 совместных учений

Большая группировка войск Вооружённых сил Белоруссии будет переброшена на территорию России в рамках стратегического учения «Восток-2022». Об этом заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в Минске.

«То, что касается наших учений: у нас впереди по этому году более 20 мероприятий. И если на этих учениях («Союзная решимость–2022») мы с востока перебрасывали войска сюда, к западным границам Содружества, то учения «Восток–2022», они будут на востоке. И по вашему решению Министерство обороны, Вооружённые силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях — большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда», — сообщил глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу также отметил важность и своевременность создания совместных российско-белорусских учебных центров.

«Учебные центры — идея, которая была озвучена Вами и поддержана нашим Президентом, — мы её реализовали. Сегодня совместный учебный центр создан, я здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли воздушное пространство», — сказал Министр обороны России.

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