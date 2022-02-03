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03.02.2022 (15:30)

Белоруссия может рассчитывать на твёрдую поддержку России в стремлении сформировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства

Белоруссия может рассчитывать на твёрдую поддержку России в стремлении сформировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства, заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в Минске.

«В России высоко оценивают Вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твёрдую поддержку», — сказал глава российского военного ведомства, обращаясь к Александру Лукашенко.

По словам Министра обороны РФ, солидарное взаимодействие России и Белоруссии, а также стремление максимально оперативно и эффективно оказать помощь союзнику были наглядно продемонстрированы в ходе совместной миротворческой операции в Казахстане.

«Это — свидетельство того, что усилия по созданию целостной системы безопасности дают результаты», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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