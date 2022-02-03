03.02.2022 (14:30)

Белоруссия проделала беспрецедентную работу по развёртыванию группировки войск России в рамках подготовки к учению «Союзная решимость-2022»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Белоруссия проделала беспрецедентную работу по развёртыванию группировки войск России в рамках подготовки к учению «Союзная решимость-2022»

Белоруссия проделала беспрецедентную работу по развёртыванию большой группировки российских войск на своей территории в рамках подготовки к совместному учению «Союзная решимость-2022». Об этом заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в Минске.

«Мы сегодня проведём большую инспекцию того, что на этом этапе подготовки к учению сделано, что предстоит сделать. Но вы совершенно справедливо отметили, что первый этап, который заключался в переброске почти на 10 тыс. километров больших группировок войск с техникой, он идёт к завершению. И, конечно, белорусское Министерство обороны, Верховный главнокомандующий, давший все команды на разворачивание большой сети для приёма такой группировки, провели беспрецедентную работу», — сказал глава российского военного ведомства.

При этом Сергей Шойгу отметил, что всё организовано таким образом, что сегодня есть возможность развернуть резервные силы и средства.

«То есть, не просто блестяще всё организовано. Есть ещё возможность по дополнительному приёму техники», — сказал Министр обороны РФ, добавив, что это учение проводится по поручению верховных главнокомандующих вооружёнными силами России и Белоруссии.

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