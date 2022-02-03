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03.02.2022 (14:20)

Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была очень своевременной и эффективной

Миротворческая операция, которую провели в Казахстане государства Организации Договора о коллективной безопасности, была очень своевременной и эффективной, заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Беларусь в Минске.

«Вы совершенно правильно отметили, что январь заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше, — и это был Казахстан. И, конечно, благодаря оперативной работе наших президентов — и вас, и Владимира Владимировича (Путина), и ваших коллег по ОДКБ эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки. И, как сегодня уже показывает жизнь — очень своевременно», — сказал Министр обороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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