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03.02.2022 (11:00)

Министр обороны России прибыл в Минск, где проинспектирует ход проверки сил реагирования Союзного государства

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военнослужащими вооруженных сил двух стран в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость–2022». В ходе рабочего визита Министр обороны РФ будет принят президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Кроме того, глава российского военного ведомства ознакомится с экспозицией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному огню.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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