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03.02.2022 (14:45)

Военнослужащие Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ провели контрольные стрельбы на полигоне Сосновый бор в Бурятии

На полигоне Сосновый бор в Бурятии прошли занятия по огневой подготовке с личным составом десантно-штурмового батальона Улан-Удэнского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Контрольные занятия были проведены в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 учебный год в целях проверки огневой выучки и совершенствования навыков владения штатным оружием. В ходе отработки учебных вопросов десантники вели огонь из автоматов АК-74М.

Личный состав на учебных точках отработал приемы на точность прицеливания, скрытное занятие рубежа с изготовкой к стрельбе и сменой огневых позиций, а также выполнил стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням на дальности от 350 до 800 метров.

В плановом занятии по огневой подготовке принимало участие более 150 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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