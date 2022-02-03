03.02.2022 (15:00)

В Калининградской области проходит акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»

На пунктах отбора на военную службу по контракту в городах Гусев, Черняховск и Советск в Калининградской области проходит акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!».

В рамках акции специалисты пунктов отбора на военную службу по контракту рассказывают потенциальным кандидатам о престиже военной службы, перспективах, социальных гарантиях, получаемых военнослужащими по контракту и членами их семей. В том числе сотрудники пунктов доводят гражданам положения ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе», который напоминает о возможности выбора у выпускников средних специальных учебных заведений или высших учебных заведений между военной службой по призыву и по контракту.

При проведении информационно-разъяснительной беседы с будущими военнослужащими инструкторами пункта выясняются морально деловые качества кандидатов, а также их предпочтения о месте службы и войсках, в которых хотелось бы служить.

Каждый потенциальный кандидат получает исчерпывающую информацию по всем возникающим вопросам при общении с сотрудниками пунктов. Дополнительно каждому из них выдаются памятки с подробной информацией о перспективах и возможностях прохождения военной службы по контракту.

Все мероприятия, проводимые пунктами отбора на военную службу по контракту, организованы при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер.

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