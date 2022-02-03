Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.02.2022 (15:50)

В армейском корпусе Балтийского флота прошла совместная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями

В армейском корпусе Балтийского флота, дислоцированном в Калининградской области, прошла совместная штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями с привлечением войск и сил.

На тренировке, проходившей под руководством командования объединения, отрабатывались вопросы подготовки и управления соединениями и воинскими частями в ходе ведения различных тактических действий.

В ходе мероприятия органы военного управления, соединения и воинские части армейского корпуса также отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренную подготовку личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения и выполнение учебно-боевых задач.

В рамках тренировки на полигонах в Калининградской области было развернуто более пяти полевых пунктов управления, с которых велось руководство соединениями и частями, организовано взаимодействие со штабами Балтийского флота и Западного военного округа.

На совместную штабную тренировку было привлечено свыше 1000 военнослужащих, задействовано до 100 единиц вооружения, военной и специальной техники объединения.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В январе более 2,5 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО и членов их семей ревакцинировались от COVID-19 в Подмосковье
Более 300 военнослужащих ЗВО из Москвы совершили комбинированный марш в Центр боевой подготовки Сухопутных войск в Нижегородскую область
С начала года корабли Балтийского флота прошли более 9 тыс. морских миль
На полигонах Западного военного округа проведена масштабная тренировка с подразделениями радиоэлектронной борьбы

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false