03.02.2022 (15:50)
В армейском корпусе Балтийского флота прошла совместная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями
В армейском корпусе Балтийского флота, дислоцированном в Калининградской области, прошла совместная штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями с привлечением войск и сил.
На тренировке, проходившей под руководством командования объединения, отрабатывались вопросы подготовки и управления соединениями и воинскими частями в ходе ведения различных тактических действий.
В ходе мероприятия органы военного управления, соединения и воинские части армейского корпуса также отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренную подготовку личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения и выполнение учебно-боевых задач.
В рамках тренировки на полигонах в Калининградской области было развернуто более пяти полевых пунктов управления, с которых велось руководство соединениями и частями, организовано взаимодействие со штабами Балтийского флота и Западного военного округа.
На совместную штабную тренировку было привлечено свыше 1000 военнослужащих, задействовано до 100 единиц вооружения, военной и специальной техники объединения.