Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.02.2022 (15:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье совершенствуют навыки вождения в ночных условиях

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло ночное занятие по вождению автомобильной техники.

К занятию было привлечено более 30 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в ночных условиях.

В ходе практической тренировки по вождению военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия при преодолении косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.

Занятие по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 300 военнослужащих ЗВО из Москвы совершили комбинированный марш в Центр боевой подготовки Сухопутных войск в Нижегородскую область
С начала года корабли Балтийского флота прошли более 9 тыс. морских миль
На полигонах Западного военного округа проведена масштабная тренировка с подразделениями радиоэлектронной борьбы
Экипажи истребителей МиГ-31 Западного военного округа провели занятия на авиационных тренажёрах перед проведением тренировок по пилотированию в различных метеоусловиях

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false