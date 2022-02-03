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03.02.2022 (14:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке

В военном городке Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по противопожарной подготовке.

По замыслу занятия в солдатском общежитии произошло условное возгорание легко воспламеняемых предметов. При обнаружении суточным нарядом очага возгорания военнослужащие вызвали пожарные команды и предприняли первичные действия по ликвидации пожара.

При поступлении сигнала пожарные расчёты отработали подъем по тревоге и выехали к месту чрезвычайной ситуации. По прибытии на место условного происшествия пожарные расчеты отработали норматив по боевому развертыванию пожарной техники.

Особое внимание уделялось действиям суточного наряда по недопущению распространения пламени.

По итогам тренировки пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель. Противопожарная тренировка носила плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Пожарная безопасность
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