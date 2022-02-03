03.02.2022 (14:00)

Мотострелки и танкисты общевойсковой армии ЗВО предотвратили прорыв сил условного противника на учении в Брянской области

Военнослужащие мотострелковых подразделений Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), усиленные танковыми взводами, организовали скрытые засады и предотвратили прорыв сил условного противника на полигоне в Брянской области.

По замыслу планового тактического учения военнослужащие получили разведывательную информацию о возможных действиях рейдовых групп «противника». Мотострелковые подразделения выдвинулись на предполагаемый маршрут движения условного противника и приступили к подготовке огневых позиций.

К учению привлекалось более 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-82А, танки Т-72Б3, ручные противотанковые гранатомёты РПГ-7В и автоматические АГС-17 «Пламя».

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