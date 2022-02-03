03.02.2022 (13:45)

Циклон на Камчатке не повлиял на боеготовность воинских частей Тихоокеанского флота

Влияние пришедшего 1 февраля снежного циклона в Камчатском крае не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей Тихоокеанского флота, дислоцированных на полуострове. За сутки в отдельных районах высота снежного покрова достигла более 60 сантиметров при скорости ветра более 15 метров в секунду.

С окончанием интенсивных осадков на всех военных объектах организована расчистка снежных завалов, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам.

Более 20 единиц аэродромной техники смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России продолжают расчистку рулежных площадок, стоянок самолётов, складов горюче-смазочных материалов и вооружения. Обеспечена бесперебойная возможность взлёта и посадок дежурных сил противолодочной и истребительной авиации, вертолётов и транспортных самолётов на аэродроме Елизово.

В штабах круглосуточно функционируют рабочие группы, которые в режиме реального времени осуществляют мониторинг ситуации и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также с администрацией Камчатского края для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке.

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